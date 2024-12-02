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На фабрике создают украшения с душой и заботой. Показываем процесс изготовления ёлочных игрушек

02 декабря 2024 14:03
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Подготовка к Новому году в столице уже началась. Белорусская фабрика по производству елочных игрушек готова презентовать свои новинки на праздничных прилавках магазинов. Каждое изделие делают с особым трепетом, ведь совсем скоро оно украсит чей-то дом. А начинается работа с четко продуманного эскиза, важно запечатлеть оригинальный рисунок.

На фабрике создают украшения с душой и заботой. Показываем процесс изготовления ёлочных игрушек-2

Анастасия Голуб, начальник производства фабрики по изготовлению елочных игрушек:
Эскизы рисуют и художники, и я, но самый главный креатив нам всегда подбрасывает наш директор, который, наверное, ночами спит и видит эти идеи игрушек, потом приходит и делится ими с нами. Дальше начинается разработка 3D-модели, это не занимает много времени благодаря новым технологиям, это делается за 1-2 дня. Благодаря 3D-модели можно сделать те детали, которые нельзя сделать вручную.

На фабрике создают украшения с душой и заботой. Показываем процесс изготовления ёлочных игрушек-4

После этого делают уже формовые модели, они послужат своеобразным трафаретом для следующих таких же игрушек. Процесс ответственности, требует аккуратности и внимательности.

Подробности в видео.

# Новый год # Алина Трус

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