В Минской области определили лучшего водителя школьного автобуса – 2024

Точность знаний ПДД и филигранное маневрирование пассажирским транспортом. В Минской области прошел финал конкурса «Лучший водитель школьного автобуса». Им стал Анатолий Пилецкий, представитель Копыльского района, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Это уникальная для Беларуси инициатива, которая курсирует по центральному региону уже четвертый год подряд. Свое мастерство демонстрировали 22 водителя. Первый тур – теоретический. На выполнение 20 задач было отведено не более 10 минут. Второй этап – тест-драйв. На импровизированной полосе препятствий жюри оценивает точность парковки и качество маневров.

Анатолий Партасенок, водитель школьного автобуса (Логойский район): Надо больше внимания уделять, маленькие пассажиры за спиной каждый день. Я представляю Логойский район, работаю уже 10 лет, у меня Околовская школа района. Маршрут небольшой, в день 120 километров. Также могут отправлять куда-нибудь, ездим по городам другим, бывает. Самое тяжелое – в Минске.

Татьяна Цвирко, начальник отдела главного управления по образованию Миноблисполкома:

Такого конкурса нет ни в одной из областей нашей страны. Почему для нас этот конкурс настолько важен? Потому что безопасность детей, особенно в преддверии нового учебного года, выходит темой номер один. Нет ничего важнее, чем здоровье детей, сохранение их жизни. Поэтому водитель школьного автобуса – это гарант безопасности наравне с родителями, педагогами.

К новому учебному сезону обновили школьный автопарк Минской области. В 2024 году полсотни новых автобусов отправили в райцентры для подвоза более 12 тысяч детей. В навигаторе водителей столичного региона 700 маршрутов.