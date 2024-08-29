Задействованы все районы – в Минской области засеяно более 2 тыс. гектаров озимых зерновых

В Минской области засеяно свыше 2 тысяч гектаров озимых зерновых культур, такие как пшеница, ячмень, овес, тритикале и рожь. Общий план составляет 400 тысяч гектаров. Задействованы все районы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, в хозяйстве «Семежево» Копыльского района посевные площади составляют 2 400 гектаров. В землю заложено 800 гектаров рапса. Подробнее в материале Дарьи Авсюк.

Сергей Гордей как опытный механизатор знает, как грамотно распределить работу, чтобы был качественный результат, простоев не должно быть. Каждый день проходит около 50 гектаров земли. В помощь мощная техника, которая значительно облегчает труд. Внутри специальная навигация, что обеспечивает точность выполнения задач и оптимизацию процесса.

Сергей Гордей, механизатор сельхозпредприятия «Семежево»:

Не видно, куда ехать, а навигация сама ведет, мне не надо останавливаться, иду без остановки.