Задействованы все районы – в Минской области засеяно более 2 тыс. гектаров озимых зерновых
В Минской области засеяно свыше 2 тысяч гектаров озимых зерновых культур, такие как пшеница, ячмень, овес, тритикале и рожь. Общий план составляет 400 тысяч гектаров. Задействованы все районы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, в хозяйстве «Семежево» Копыльского района посевные площади составляют 2 400 гектаров. В землю заложено 800 гектаров рапса.
Подробнее в материале Дарьи Авсюк.
Сергей Гордей как опытный механизатор знает, как грамотно распределить работу, чтобы был качественный результат, простоев не должно быть. Каждый день проходит около 50 гектаров земли. В помощь мощная техника, которая значительно облегчает труд. Внутри специальная навигация, что обеспечивает точность выполнения задач и оптимизацию процесса.
Сергей Гордей, механизатор сельхозпредприятия «Семежево»:
Не видно, куда ехать, а навигация сама ведет, мне не надо останавливаться, иду без остановки.
В паре опытный водитель Сергей Пятигорец. Подвозит оперативно семена на поле. Вместимость грузовика составляет 6 тонн. За день – десятки ходок.
Подробности в видео.