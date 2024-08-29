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Задействованы все районы – в Минской области засеяно более 2 тыс. гектаров озимых зерновых

29 августа 2024 18:25
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В Минской области засеяно свыше 2 тысяч гектаров озимых зерновых культур, такие как пшеница, ячмень, овес, тритикале и рожь. Общий план составляет 400 тысяч гектаров. Задействованы все районы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, в хозяйстве «Семежево» Копыльского района посевные площади составляют 2 400 гектаров. В землю заложено 800 гектаров рапса.

Подробнее в материале Дарьи Авсюк.

Задействованы все районы – в Минской области засеяно более 2 тыс. гектаров озимых зерновых-2

Сергей Гордей как опытный механизатор знает, как грамотно распределить работу, чтобы был качественный результат, простоев не должно быть. Каждый день проходит около 50 гектаров земли. В помощь мощная техника, которая значительно облегчает труд. Внутри специальная навигация, что обеспечивает точность выполнения задач и оптимизацию процесса.

Задействованы все районы – в Минской области засеяно более 2 тыс. гектаров озимых зерновых-4

Сергей Гордей, механизатор сельхозпредприятия «Семежево»:
Не видно, куда ехать, а навигация сама ведет, мне не надо останавливаться, иду без остановки.

Задействованы все районы – в Минской области засеяно более 2 тыс. гектаров озимых зерновых-6

В паре опытный водитель Сергей Пятигорец. Подвозит оперативно семена на поле. Вместимость грузовика составляет 6 тонн. За день – десятки ходок.

Подробности в видео.

# Посевная кампания # Урожай # Дарья Авсюк

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