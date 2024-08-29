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Новый учебный год в Минской области начнётся для 218 тысяч детей – как подготовились школы?

29 августа 2024 18:22
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В 2024 году за парты Минской области сядут свыше 200 тысяч детей. Их готовы встречать более тысячи учреждений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Везде были проведены ремонты, кабинеты дооснастили, привели в порядок дворовые территории. Теперь все внимание торжественной составляющей. В гимназии № 1 Старых Дорог репетиции линейки уже начались. Задействованы все: как старшеклассники, так и ученики начальной школы. Помогают с идеями и реализацией и учителя. Всего в гимназию № 1 придут свыше 580 учащихся, из них 54 первоклассника. Для них учреждение полностью обновили.

Новый учебный год в Минской области начнётся для 218 тысяч детей – как подготовились школы? -2

Светлана Волчецкая, директор гимназии № 1 Старых Дорог:
Это ремонт мягкой кровли, ремонт примыканий, это беговая дорожка, это ремонт крыльца. Кроме того, было поставлено свыше 140 комплектов мебели. По линии центра занятости у нас работала ремонтная бригада, которая была прекрасной возможностью занять учащихся и собрать 45 комплектов мебели. 

В этом году школьные линейки пройдут 2 сентября. Первый урок посвятят Году качества и 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

# Школы в Беларуси

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