Новый учебный год в Минской области начнётся для 218 тысяч детей – как подготовились школы?

В 2024 году за парты Минской области сядут свыше 200 тысяч детей. Их готовы встречать более тысячи учреждений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Везде были проведены ремонты, кабинеты дооснастили, привели в порядок дворовые территории. Теперь все внимание торжественной составляющей. В гимназии № 1 Старых Дорог репетиции линейки уже начались. Задействованы все: как старшеклассники, так и ученики начальной школы. Помогают с идеями и реализацией и учителя. Всего в гимназию № 1 придут свыше 580 учащихся, из них 54 первоклассника. Для них учреждение полностью обновили.