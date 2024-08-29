Фотозоны, подарки и множество сюрпризов – в Минске завершается благотворительный проект «Соберём портфель вместе» – итоги

Для этого в крупных торговых центрах Минска устанавливают специальные контейнеры, где любой желающий может оставить свой «привет» ребенку. Канцелярия, одежда, обувь – здесь нет ограничения как по ассортименту, так и размерному ряду. Все эти подарки найдут своего адресата. Представители союза женщин посетят социальные учреждения, семьи и таким образом поздравят ребят с началом учебного года.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Мы посещаем семьи, где проживают дети, это и многодетные семьи, это, конечно, в приоритете, и не только. Дети, где реально мы видим, что помощь этой семье жизненно необходима. Все для того, чтобы дети действительно почувствовали радость приближения первого учебного дня и с хорошим настроением приступили к учебным занятиям.