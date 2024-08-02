В Минской области намолотили свыше 1,35 млн тонн зерна. Как справляются аграрии?
Минская область продолжает держать лидерство по намолоту. Собрано более 1 миллиона 350 тысяч тонн зерна с учетом рапса, что составляет 60 % от общего плана, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Урожайность зерновых – более 40 центнеров с гектара. К финишу уборочной уже подходят четыре района. Клецкий, Березинский, Несвижский и Стародорожский.
Материал Ангелины Шигалевой.
В сельхозпредприятии Пастовичи уборочная идет полным ходом. На полях шесть экипажей. Два из них уже тысячники. К заветному намолоту подходят еще три. Урожайность нынче хорошая, выше прошлогодней. Несмотря на то, что погода периодически вносит свои коррективы.
Василий Куделко, заместитель директора по производству сельхозпредприятия «Пастовичи»:
Более сильные шквалистые ветра, дожди, поэтому зерно уже смотрит к земле, наклонилось. Надо более бережно относиться сейчас к уборке, ставить стеблеподъемники на жатки. И будем бороться за урожай.
Для Александра Шульца это уже далеко не первая жатва. Золото полей убирает с трепетом и удовольствием. Бункер наполняет быстро. Тысяча тонн уже в активе. Вторая тысяча на подходе. Признается, секрет успеха прост: любить свое дело и дружная команда. А еще техника. За пять лет отечественный комбайн ни разу не подводил.
Александр Шульц, механизатор сельхозпредприятия «Пастовичи»:
Если комбайн вовремя смазан, что-то заменено, то он и не подведет. За техникой надо смотреть, конечно. Агрономы помогают, они смотрят тоже, когда готово зерно, убирать, потери смотрят, чтобы скорость меньше была, срез аккуратнее.
Подробности в видео.