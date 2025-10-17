Лично присягнул Гитлеру. Ещё один палач Хатыни не ушёл от приговора – не спасла даже смерть

Верховный суд признал Осипа Винницкого виновным в геноциде белорусского народа. Это судебное решение – дань памяти подвигу мирного населения, которое в годы Великой Отечественной войны несло колоссальные потери, но осталось непокоренным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа в 2021 году. Целью расследования является восстановление исторической справедливости и документирование масштабов трагедии.

Даниил Дроботов, корреспондент:

Это уже четвертый случай в истории суверенной Беларуси, когда суд признал виновным нацистского преступника в массовом уничтожении мирного населения страны. Осип Винницкий был командиром первой роты 118-го украинского батальона. Вместе с другими полицаями в 1942 году присягнул на верность Гитлеру. Под его началом проводились массовые убийства, полностью или частично сжигались деревни, у мирных жителей отбирали жилье, продовольствие и скот.

На совести Винницкого более 400 зверских убийств, не менее 146 детских смертей. По показаниям гитлеровских карателей, которых допрашивали еще в советские времена, пособник фашистов не просто отдавал приказы. Он лично уничтожал людей. Во время оккупации БССР Винницкий возглавлял карательные операции в Минской, Витебской и Гродненской областях. Также полицай участвовал в сожжении Хатыни. Всего палачом и его подчиненными были уничтожены не менее 9 деревень вместе с жителями. Свыше 30 человек угнали в рабство.

Кирилл Чубковец, государственный обвинитель – заместитель начальника главного управления уголовно-судебного надзора Генеральной прокуратуры Беларуси:

Безусловно, очень важно, что деяние Винницкого, не имеющее срока в давности, получило соответствующую юридическую оценку. И теперь не только с точки зрения морали, но и закона мы можем утверждать, что Винницкий это никакой не герой освободительного движения, не борец за свободу, как его представляют в некоторых зарубежных средствах массовой информации и печатных изданиях. Убежден, что факт постановления в отношении Винницкого обвинительного приговора послужит достижению цели сохранения исторической правды и защиты памяти о той цене, которую заплатил белорусский и в целом советский народ за Победу в Великой Отечественной войне.