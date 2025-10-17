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Лично присягнул Гитлеру. Ещё один палач Хатыни не ушёл от приговора – не спасла даже смерть

17 октября 2025 17:22
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Верховный суд признал Осипа Винницкого виновным в геноциде белорусского народа. Это судебное решение – дань памяти подвигу мирного населения, которое в годы Великой Отечественной войны несло колоссальные потери, но осталось непокоренным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа в 2021 году. Целью расследования является восстановление исторической справедливости и документирование масштабов трагедии.

Лично присягнул Гитлеру. Ещё один палач Хатыни не ушёл от приговора – не спасла даже смерть-2

Даниил Дроботов, корреспондент:
Это уже четвертый случай в истории суверенной Беларуси, когда суд признал виновным нацистского преступника в массовом уничтожении мирного населения страны. Осип Винницкий был командиром первой роты 118-го украинского батальона. 

Вместе с другими полицаями в 1942 году присягнул на верность Гитлеру. Под его началом проводились массовые убийства, полностью или частично сжигались деревни, у мирных жителей отбирали жилье, продовольствие и скот.

Лично присягнул Гитлеру. Ещё один палач Хатыни не ушёл от приговора – не спасла даже смерть-4

На совести Винницкого более 400 зверских убийств, не менее 146 детских смертей. По показаниям гитлеровских карателей, которых допрашивали еще в советские времена, пособник фашистов не просто отдавал приказы. Он лично уничтожал людей. 

Во время оккупации БССР Винницкий возглавлял карательные операции в Минской, Витебской и Гродненской областях. Также полицай участвовал в сожжении Хатыни. Всего палачом и его подчиненными были уничтожены не менее 9 деревень вместе с жителями. Свыше 30 человек угнали в рабство.

Лично присягнул Гитлеру. Ещё один палач Хатыни не ушёл от приговора – не спасла даже смерть-6

Кирилл Чубковец, государственный обвинитель – заместитель начальника главного управления уголовно-судебного надзора Генеральной прокуратуры Беларуси:
Безусловно, очень важно, что деяние Винницкого, не имеющее срока в давности, получило соответствующую юридическую оценку. И теперь не только с точки зрения морали, но и закона мы можем утверждать, что Винницкий это никакой не герой освободительного движения, не борец за свободу, как его представляют в некоторых зарубежных средствах массовой информации и печатных изданиях. 

Убежден, что факт постановления в отношении Винницкого обвинительного приговора послужит достижению цели сохранения исторической правды и защиты памяти о той цене, которую заплатил белорусский и в целом советский народ за Победу в Великой Отечественной войне.

Лично присягнул Гитлеру. Ещё один палач Хатыни не ушёл от приговора – не спасла даже смерть-8

После войны пособник фашистов оказался в Берлине, затем – в Англии. Когда в Советском Союзе в 70-е и 80-е годы шли судебные процессы над палачами Хатыни, Винницкий скрывался в Канаде, где дожил до глубокой старости. Умер палач в 1997-м, но даже после смерти ему не удалось избежать правосудия.

Даниил Дроботов:
Дело Осипа Винницкого составило 26 томов, опрошены более 50 свидетелей и один пострадавший. За время расследования доказано 17 эпизодов преступной деятельности. В связи со смертью обвинительный приговор в отношении Винницкого постановлен без назначения наказания.

# Великая Отечественная война # Судебная система Беларуси

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