Счастливая семья – о поддержке материнства и многодетности в Беларуси поговорили с депутатом Мингорсовета
В Беларуси 14 октября отметили День матери – праздник, с которого также начинается Неделя родительской любви. Счастливая семья – одно из ключевых направлений развития нашей страны. Об этом и многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Елена Иванова, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая:
Как вы оцениваете текущий уровень поддержки материнства в Беларуси? Достаточно ли программ, которые обеспечивают охрану репродуктивного здоровья женщин и будущих матерей? В чем главные достижения Беларуси в области поддержки материнства за последние годы?
Елена Иванова, депутат Минского городского Совета депутатов:
Здесь целый комплекс мер – стимулирование рождаемости и поддержка многодетности. Мы сегодня стремимся увеличить число рожденных детей в расчете на одну женщину и делаем акцент на рождение второго, третьего и последующих детей. Это дальнейшее развитие и адаптация программы «Семейный капитал», усиление поддержки финансовой многодетных семей. Прочная законодательная база для защиты прав работающих матерей. Конечно же, это комплексная медицинская помощь. Это динамическое наблюдение во время беременности, которое абсолютно бесплатно и доступно, включает полный комплекс медицинских вмешательств, необходимых для этого. Это программы планирования семьи. Это перинатальный скрининг – диагностика патологий плода на ранних сроках беременности. Это программы грудного вскармливания. В Беларуси создана разветвленная система родовспоможения, очень развита неонатальная помощь.
Наталья Надольская:
Какие еще задачи ставит государство в сфере развития социальной защиты семей с детьми?
Елена Иванова:
Улучшение жилищных условий молодых семей и многодетных семей. Доступное и качественное образование – это строительство новых школ, модернизация системы образования. Развитие инклюзивных программ образовательных для деток с особенностями развития. Развитие дополнительных форм образования. Охрана детского здоровья. Стимулирование и развитие детского летнего оздоровления – это поддержка сети летних лагерей, санаториев. Это льготные и бесплатные путевки на оздоровление. Поддержка уязвимых категорий семей – это очень важно. Те семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации – для того, чтобы не допустить изъятие детей из семьи. Это поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов. Это развитие института приемной семьи и усыновления. Развитие центров социального обслуживания для семей с детьми, где бы им оказывалась комплексная психологическая, юридическая, педагогическая помощь. То есть самая главная задача, на мой взгляд, которая сейчас в государстве у нас реализуется – это чтобы преодолеть чисто экономический подход к рождению детей. Мы стремимся в нашей стране создать такие условия, такую социальную среду, чтобы рождение детей, особенно не первого, вот второго, третьего и последующего деток – это было естественным и желанным этапом жизненным каждой семьи. Это поддерживается обществом и государством.
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