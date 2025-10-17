Счастливая семья – о поддержке материнства и многодетности в Беларуси поговорили с депутатом Мингорсовета

В Беларуси 14 октября отметили День матери – праздник, с которого также начинается Неделя родительской любви. Счастливая семья – одно из ключевых направлений развития нашей страны. Об этом и многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии – Елена Иванова, депутат Минского городского Совета депутатов. Наталья Надольская, ведущая:

Как вы оцениваете текущий уровень поддержки материнства в Беларуси? Достаточно ли программ, которые обеспечивают охрану репродуктивного здоровья женщин и будущих матерей? В чем главные достижения Беларуси в области поддержки материнства за последние годы?

Елена Иванова, депутат Минского городского Совета депутатов:

Здесь целый комплекс мер – стимулирование рождаемости и поддержка многодетности. Мы сегодня стремимся увеличить число рожденных детей в расчете на одну женщину и делаем акцент на рождение второго, третьего и последующих детей. Это дальнейшее развитие и адаптация программы «Семейный капитал», усиление поддержки финансовой многодетных семей. Прочная законодательная база для защиты прав работающих матерей. Конечно же, это комплексная медицинская помощь. Это динамическое наблюдение во время беременности, которое абсолютно бесплатно и доступно, включает полный комплекс медицинских вмешательств, необходимых для этого. Это программы планирования семьи. Это перинатальный скрининг – диагностика патологий плода на ранних сроках беременности. Это программы грудного вскармливания. В Беларуси создана разветвленная система родовспоможения, очень развита неонатальная помощь. Наталья Надольская:

Какие еще задачи ставит государство в сфере развития социальной защиты семей с детьми?