В 2024-м в Минске капитально отремонтируют 5 путепроводов

В 2024 году в Минске капитально отремонтируют 5 путепроводов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Работы продолжаются на улице Ваупшасова, а также пересечениях Московской и Чкалова, Жукова и Карла Либкнехта.

На улице Долгобродской модернизируют сразу два объекта – на пересечении с улицей Ванеева и над железной дорогой. На последнем – уже заменили опорные части и объединили балки для повышения грузоподъемности. В ночное время идет ремонт трамвайных путей и дорожного полотна. Завершить работы на этой части путепровода планируют уже к сентябрю. К слову, на финальной стадии ремонта и первая половина сооружения на пересечении улиц Либкнехта и Жукова.

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:

Объект Карла Либкнехта – Жукова, в настоящий момент мы приступили к окончанию реализации первого этапа ремонта. С сегодняшнего дня там ведутся асфальтобетонные работы, выкладываем асфальтобетон. Буквально сегодня-завтра, планируем за выходные выполнить временную схему электроснабжения транспорта, троллеи натянуть. Думаю, что у нас все получится, с воскресенья на понедельник перепустить движение уже по новой схеме. Тем самым дать старт и начать ремонтные работы на второй половине путепровода.