Работников городской станции скорой помощи наградили в Минске

За высокий профессионализм и преданность делу. В столице наградили 20 работников городской станции скорой медицинской помощи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это врачи, фельдшеры, санитары, заведующие подстанциями. Все те люди, которые ежедневно спасают десятки людей.

В зале также ветераны службы, более 60 медиков, которые посвятили свою жизнь профессии. Некоторые из них проработали сфере здравоохранения свыше 50 лет.

Александр Жинко, главный врач Минской станции скорой медицинской помощи:

На подстанции № 3, на которой я работаю, работает 150 человек. В сутки 12 бригад выполняют порядка 150-170 вызовов. Мы представляем десятую часть всей скорой помощи, которая существует. Следовательно, чтобы понять цифры всей скорой помощи города Минска, нужно просто умножить на 10.

Служба скорой медицинской помощи Беларуси отмечает свое 115-летие. Изначально в распоряжении медиков были телефонная связь и конная карета. За эти годы изменилось многое: оснащение, техника, методы лечения. Сегодня только в службе скорой помощи столицы трудятся более 2 тысяч человек. На линии работают свыше 165 бригад медиков.