Россия, Китай и Нидерланды – за какими услугами пациентки приезжают в роддом № 2 Минска

Место, где начинается жизнь. За более чем 45 лет со дня основания в минском родильном доме № 2 на свет уже появились свыше 180 тысяч малышей, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Врачи 2-го роддома не только помогают появиться на свет малышам, но и проводят сложные гинекологические операции. Выхаживают новорожденных, появившихся на свет раньше срока.

Ольга Середа, главный врач Городского клинического родильного дома № 2 Минска:

Благодаря заботе государства мы оснащены очень хорошим оборудованием для выхаживания новорожденных маленьких, маловесных и с экстремально низкой массой тела. В стенах нашего учреждения был выхожен и благополучно выписан домой новорожденный, который весил всего лишь 580 граммов. Конечно, мы гордимся такими достижениями и успехами.

Но если путь к материнству оказался непростым, на помощь приходит центр репродуктивного здоровья. В 2014 году на базе роддома открылся кабинет вспомогательных репродуктивных технологий, который позже перерос в целое отделение. Уже в 2021 году стартовала программа бюджетного ЭКО. За неполных пять лет работы на свет появились порядка двух тысяч малышей после экстракорпорального оплодотворения.

Ольга Середа:

Мы оказываем высококвалифицированную медицинскую помощь в акушерстве и гинекологии, а также в неонатологии не только нашим белорусским гражданам, но и гражданам ближнего и дальнего зарубежья. Конечно, на возмездной основе. Большой популярностью – нашими услугами пользуются россияне, страны Балтии. Также из дальнего зарубежья к нам приезжают – из Китая, Израиля, Нидерландов. С Кубы даже были, из Венесуэлы, Афганистана. География пациентов, которые воспользовались нашими услугами, достаточно широка.