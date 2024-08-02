«Минский триталон – 2024»: какие дороги столицы перекроют 4 августа?

Уже в это воскресенье в Минске состоится международный турнир по триатлону. Забеги и велогонки пройдут по центральным улицам и проспектам, поэтому некоторые дорожные артерии Минска будут перекрыты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, 4 августа с 7:50 до 12:10 будет запрещен въезд на четную сторону проспекта Победителей, на участке с улицей Парковой до Ратомской и съезда с МКАД. До 13:10 проезд для всех видов транспорта будет закрыт и по улице Ленина до проспекта Независимости – там также будет ограничено движение от Бобруйской до площади Победы. Перекроют и проспект Машерова – от Победителей до улицы Даумана.

Напомним, международные соревнования по триатлону традиционно проходят в Минске. В 2024 году они состоятся в седьмой раз и соберут более 1 700 человек.