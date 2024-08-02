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В Минске наградили 150 лучших работников торговли

02 августа 2024 18:10
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В Минске чествовали лучших сотрудников сферы торговли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 150 заслуженных работников удостоены высоких наград: это почетные грамоты, благодарности и впервые – юбилейные медали «100 лет органам торговли Беларуси».

В Минске наградили 150 лучших работников торговли-1

Это люди, которые день за днем развивают отрасль. Продавцы, водители транспорта, руководители торговых объектов, товароведы. Всех их объединяет одно – ответственное отношение к работе и искренняя многолетняя любовь к сфере торговли. Не обошлось и без творческих подарков: состоялся праздничный концерт с участием звезд белорусской эстрады.

В Минске наградили 150 лучших работников торговли-4

Алексей Сокол, генеральный директор универмага:
Какие чувства может испытывать человек, тем более руководитель, если все-таки вышестоящие организации тебя оценили, оценили твой труд. Я горд, но это в то же самое время накладывает на тебя определенную и еще большую ответственность.

В Минске наградили 150 лучших работников торговли-7

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
У нас в розничной торговле показывают очень хорошие результаты. Темп больше 100 %. И действительно, мы выполняем все показатели по социальной значимости в части открытия новых торговых объектов. В Минске в течение этого года открыто больше 100 новых торговых объектов.

В Минске наградили 150 лучших работников торговли-10

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Розничный товарооборот в стране вырос на 11,5 % в текущем полугодии. Также растет инфраструктура, развивается торговля. То есть у нас застоя нет. В целом на более чем 1 200 единиц выросло количество торговых объектов за это полугодие. Это почти 1 %.

Только в столице в сфере торговли трудится более 180 тысяч человек. А это почти 18 % от всего занятого населения Минска.

# Государственная политика в сфере торговли # общество # Надежда Лазаревич # Алексей Богданов # Алексей Сокол # Новости Минска и Минской области

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