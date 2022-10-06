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В Минской области начался призыв граждан. Как проходит плановый набор?

06 октября 2022 07:12
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Новости Беларуси. Надежная защита без мобилизации. На днях глава государства провел плановое совещание по вопросам военной безопасности. Среди задач планомерное развитие Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе занятия с резервистами.  

В Минской области начался призыв граждан. Как проходит плановый набор?-1

Именно в этот период в армии проходит очередной плановый набор. Молодые люди сдают психологические тесты, проходят медкомиссии, общаются с представителями воинских частей.  

В Минской области начался призыв граждан. Как проходит плановый набор?-4

Максим Журавлев, начальник направления призыва на военную службу Военного комиссариата Минской области:  
Все идет в плановом порядке. В июле вышел Указ Президента Республики Беларусь, и с августа у нас во всех районах Минской области начались мероприятия по призыву граждан. Настроение у ребят позитивное. Как всегда, у нас есть ребята, которые желают проходить службу на определенных воинских частях, на определенных должностях, поэтому все это мы учитываем и всегда идем навстречу призывникам по определению, скажем, воинских частей, куда они хотят идти служить.  

В Минской области начался призыв граждан. Как проходит плановый набор?-7

Первые новобранцы пополнят армейский строй уже в конце октября.  

# Армия Беларуси # общество # Максим Журавлев # Александр Лукашенко # Фотофакт

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