В Минской области начался призыв граждан. Как проходит плановый набор?

Новости Беларуси. Надежная защита без мобилизации. На днях глава государства провел плановое совещание по вопросам военной безопасности. Среди задач планомерное развитие Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе занятия с резервистами.
Именно в этот период в армии проходит очередной плановый набор. Молодые люди сдают психологические тесты, проходят медкомиссии, общаются с представителями воинских частей.
Максим Журавлев, начальник направления призыва на военную службу Военного комиссариата Минской области:
Все идет в плановом порядке. В июле вышел Указ Президента Республики Беларусь, и с августа у нас во всех районах Минской области начались мероприятия по призыву граждан. Настроение у ребят позитивное. Как всегда, у нас есть ребята, которые желают проходить службу на определенных воинских частях, на определенных должностях, поэтому все это мы учитываем и всегда идем навстречу призывникам по определению, скажем, воинских частей, куда они хотят идти служить.
Первые новобранцы пополнят армейский строй уже в конце октября.