В Минской области начался призыв граждан. Как проходит плановый набор?

Максим Журавлев, начальник направления призыва на военную службу Военного комиссариата Минской области:

Все идет в плановом порядке. В июле вышел Указ Президента Республики Беларусь, и с августа у нас во всех районах Минской области начались мероприятия по призыву граждан. Настроение у ребят позитивное. Как всегда, у нас есть ребята, которые желают проходить службу на определенных воинских частях, на определенных должностях, поэтому все это мы учитываем и всегда идем навстречу призывникам по определению, скажем, воинских частей, куда они хотят идти служить.