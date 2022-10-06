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Ищете работу? 6 октября Мингорисполком проводит электронную ярмарку вакансий

06 октября 2022 06:56
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Новости Беларуси. 6 октября Мингорисполком проведет электронную ярмарку вакансий, в том числе для молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наниматели заявили о наличии более 500 мест на семи крупных предприятиях столицы.  

Ищете работу? 6 октября Мингорисполком проводит электронную ярмарку вакансий-1

Чтобы подобрать подходящий вариант, нужно зайти на сайт госслужбы занятости с 10:00 и до 12:00. Добавим, что предложения о трудоустройстве останутся доступными для всех соискателей и пополнят общереспубликанский банк вакансий.  

# Работа в Минске # общество # Фотофакт

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