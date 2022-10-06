Ищете работу? 6 октября Мингорисполком проводит электронную ярмарку вакансий

Новости Беларуси. 6 октября Мингорисполком проведет электронную ярмарку вакансий, в том числе для молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наниматели заявили о наличии более 500 мест на семи крупных предприятиях столицы.

Чтобы подобрать подходящий вариант, нужно зайти на сайт госслужбы занятости с 10:00 и до 12:00. Добавим, что предложения о трудоустройстве останутся доступными для всех соискателей и пополнят общереспубликанский банк вакансий.