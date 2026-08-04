Прямой эфир

В Беларуси проводят мониторинг торговых объектов, где развернуты школьные базары

04 августа 2026 11:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Министерство образования и специалисты в регионах проводят мониторинг торговых объектов, где развернуты школьные базары. Главное, чтобы вся продукция соответствовала установленным требованиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проводят мониторинг торговых объектов, где развернуты школьные базары-2

Мелочей в этом вопросе нет. Проверяющие оценивают наличие достаточного ассортимента, размерного ряда и цветовой гаммы, обращают внимание на одежду, обувь, спортивную форму и рюкзаки. Важно и наличие информационных стендов, удобство выкладки товаров, разделение зон для мальчиков и девочек, комфорт примерочных кабинок. Проверяют и канцелярские товары: тетради на прилавках должны быть любого объема и для каждого класса – от тонких в косую линейку или крупную клетку для тех, кто только учится выводить буквы, и цифры, до объемных общих тетрадей для старшеклассников. 

Ценовой диапазон товаров весьма разнообразен, при этом действуют скидки и дополнительные льготы для многодетных семей и тех, кто воспитывает детей с инвалидностью.

В Беларуси проводят мониторинг торговых объектов, где развернуты школьные базары-4

Ольга Братухина, заместитель начальника центра социальной, воспитательной и идеологической работы Академии образования Беларуси:
Всех волнует вопрос, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году. На данном торговом объекте блузки для девочек начинаются от 26 рублей, сорочки для мальчиков от 40 рублей, жилеты от 39 рублей, юбки от 30 рублей, пиджаки для мальчиков от 55 рублей, костюмы около 140 рублей для мальчиков. Это, наверное, один из самых дорогих товаров. Нарушений, нехватки каких-то товаров, зафиксировано пока не было.

Параллельно с Министерством образования ассортимент школьных товаров в магазинах проверяют и профсоюзы. Покупатели и сами могут информировать о нехватке тех или иных позиций. Замечания, вопросы и предложения по улучшению ситуации на потребительском рынке принимаются через специальный сервис на официальном сайте ФПБ. 

# Школьные принадлежности

Другие новости рубрики

Все новости
Кусочек Версаля в Ботаническом саду! Рассказываем об экспозиции «Французский сад»
04 августа 2026 11:25

Кусочек Версаля в Ботаническом саду! Рассказываем об экспозиции «Французский сад»

В Беларуси работают около 800 приемозаготовительных пунктов для покупки урожая у населения
04 августа 2026 11:23

В Беларуси работают около 800 приемозаготовительных пунктов для покупки урожая у населения

Темпы превышают прошлогодние! Узнали, как проходит уборочная кампания в Минской области
04 августа 2026 10:48

Темпы превышают прошлогодние! Узнали, как проходит уборочная кампания в Минской области