В Беларуси проводят мониторинг торговых объектов, где развернуты школьные базары

Министерство образования и специалисты в регионах проводят мониторинг торговых объектов, где развернуты школьные базары. Главное, чтобы вся продукция соответствовала установленным требованиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министерство образования и специалисты в регионах проводят мониторинг торговых объектов, где развернуты школьные базары. Главное, чтобы вся продукция соответствовала установленным требованиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мелочей в этом вопросе нет. Проверяющие оценивают наличие достаточного ассортимента, размерного ряда и цветовой гаммы, обращают внимание на одежду, обувь, спортивную форму и рюкзаки. Важно и наличие информационных стендов, удобство выкладки товаров, разделение зон для мальчиков и девочек, комфорт примерочных кабинок. Проверяют и канцелярские товары: тетради на прилавках должны быть любого объема и для каждого класса – от тонких в косую линейку или крупную клетку для тех, кто только учится выводить буквы, и цифры, до объемных общих тетрадей для старшеклассников.
Ценовой диапазон товаров весьма разнообразен, при этом действуют скидки и дополнительные льготы для многодетных семей и тех, кто воспитывает детей с инвалидностью.
Ольга Братухина, заместитель начальника центра социальной, воспитательной и идеологической работы Академии образования Беларуси:
Всех волнует вопрос, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году. На данном торговом объекте блузки для девочек начинаются от 26 рублей, сорочки для мальчиков от 40 рублей, жилеты от 39 рублей, юбки от 30 рублей, пиджаки для мальчиков от 55 рублей, костюмы около 140 рублей для мальчиков. Это, наверное, один из самых дорогих товаров. Нарушений, нехватки каких-то товаров, зафиксировано пока не было.
Параллельно с Министерством образования ассортимент школьных товаров в магазинах проверяют и профсоюзы. Покупатели и сами могут информировать о нехватке тех или иных позиций. Замечания, вопросы и предложения по улучшению ситуации на потребительском рынке принимаются через специальный сервис на официальном сайте ФПБ.