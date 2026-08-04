В Беларуси проводят мониторинг торговых объектов, где развернуты школьные базары

Министерство образования и специалисты в регионах проводят мониторинг торговых объектов, где развернуты школьные базары. Главное, чтобы вся продукция соответствовала установленным требованиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мелочей в этом вопросе нет. Проверяющие оценивают наличие достаточного ассортимента, размерного ряда и цветовой гаммы, обращают внимание на одежду, обувь, спортивную форму и рюкзаки. Важно и наличие информационных стендов, удобство выкладки товаров, разделение зон для мальчиков и девочек, комфорт примерочных кабинок. Проверяют и канцелярские товары: тетради на прилавках должны быть любого объема и для каждого класса – от тонких в косую линейку или крупную клетку для тех, кто только учится выводить буквы, и цифры, до объемных общих тетрадей для старшеклассников.

Ценовой диапазон товаров весьма разнообразен, при этом действуют скидки и дополнительные льготы для многодетных семей и тех, кто воспитывает детей с инвалидностью.