Лукашенко одобрил концепцию Академии интеллектуальных технологий. Иванец рассказал о критериях отбора
Общая концепция создания Академии интеллектуальных технологий одобрена главой государства. Александр Лукашенко поддержал идею создания в стране университета будущего, который должен стать ключевым инструментом обеспечения технологического суверенитета страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В детальном обсуждении данного вопроса во Дворце Независимости приняли участие руководство правительства, Администрации Президента, Национальной академии наук, а также руководители ряда министерств и ведущих вузов страны.
Лукашенко собрал совещание по созданию новой Академии интеллектуальных технологий.
Как отметил по итогам совещания министр образования Андрей Иванец, массового набора в Академию интеллектуальных технологий не будет. Ставка делается на точечную подготовку: на каждое направление – не больше 15 человек. Стать студентами нового образовательного центра смогут выпускники колледжей и Национального детского технопарка, а также студенты вузов.
Основной профиль обучения – естественные науки, инженерные и цифровые технологии. Государство готово вкладывать большие финансовые ресурсы в подготовку перспективных специалистов в Академии интеллектуальных технологий.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Сегодня мы должны увидеть тех людей, которые будут приходить в Академию интеллектуальных технологий, поэтому сдача внутреннего экзамена и персональный отбор, он уже сегодня предусмотрен правилами приема, поэтому стандартным набором сдачи централизованного экзамена либо централизованного тестирования, безусловно, мы не можем здесь обойтись. Мы должны увидеть каждого, мы должны посмотреть его компетенции, мы должны посмотреть его мотивацию, и мы должны посмотреть, на какой результат нацелен каждый молодой человек, потому что нам важно подготовить не просто профессионала, а профессионала, который хочет служить и приносить пользу своей стране.
Принципиальные вопросы, рассмотренные на совещании, были поддержаны Президентом. Глава государства поручил в течение недели внести финальную версию проекта соответствующего указа на подписание.