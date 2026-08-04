Лукашенко одобрил концепцию Академии интеллектуальных технологий. Иванец рассказал о критериях отбора

Как отметил по итогам совещания министр образования Андрей Иванец, массового набора в Академию интеллектуальных технологий не будет. Ставка делается на точечную подготовку: на каждое направление – не больше 15 человек. Стать студентами нового образовательного центра смогут выпускники колледжей и Национального детского технопарка, а также студенты вузов.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Сегодня мы должны увидеть тех людей, которые будут приходить в Академию интеллектуальных технологий, поэтому сдача внутреннего экзамена и персональный отбор, он уже сегодня предусмотрен правилами приема, поэтому стандартным набором сдачи централизованного экзамена либо централизованного тестирования, безусловно, мы не можем здесь обойтись. Мы должны увидеть каждого, мы должны посмотреть его компетенции, мы должны посмотреть его мотивацию, и мы должны посмотреть, на какой результат нацелен каждый молодой человек, потому что нам важно подготовить не просто профессионала, а профессионала, который хочет служить и приносить пользу своей стране.

Принципиальные вопросы, рассмотренные на совещании, были поддержаны Президентом. Глава государства поручил в течение недели внести финальную версию проекта соответствующего указа на подписание.