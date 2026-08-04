Примеряет ретронаряды и делает каверы на легендарные хиты – пообщались с блогером Екатериной Скрынниковой

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Екатерина Скрынникова, знакома многим как Катюша ретро – артистка, мама, блогер и просто красавица в сногсшибательных образах. Она ведет активную творческую жизнь, ее талант и харизма давно вышли за пределы родного Слуцка. А начиналось все с поиска себя. Училась девушка в университете культуры и искусств, но однажды решила сменить свой маршрут.

Кусочек Версаля в Ботаническом саду! Рассказываем об экспозиции «Французский сад»