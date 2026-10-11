Новости по тегу #Общежитие

К моменту прибытия подразделений МЧС в окне на восьмом этаже наблюдалось открытое горение. Сработала система речевого оповещения о пожаре.
Ремонтные работы проводятся силами предприятия «Минские городские общежития», что позволяет исключить длительные тендерные процедуры и сократить время ожидания для очередников.
Общежитие построено по блочному принципу: в каждом блоке – собственный санузел, в здании – кухни, комнаты для занятий, помещения для сушки и глажки белья, просторные холлы.
В Минской области завершается подготовка колледжей к новому учебному году. На эти цели направлен 21 миллион рублей.
Вчерашние выпускники школ вступают во взрослую жизнь. На ближайшие годы общежитие станет для этих ребят вторым домом.
Оборудованы прачечные, зоны отдыха, тренажерные залы и спортплощадки.
Здание рассчитано на 66 квартир – от современных студий до трехкомнатных вариантов.
197 общежитий по всей стране готовы принять 80 тысяч жителей.
В Московском районе более 28 тысяч граждан состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Из них более 560 – это многодетные семьи.
Хоть комната совсем и небольшая, чуть больше 10 квадратов, но самое необходимое под рукой. Недавно в общежитии прошел ремонт. Обновили все!
Новый фасад и окна, капитально отремонтированы коридоры, заменена вся сантехника.
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