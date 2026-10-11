Прямой эфир

Новости по тегу #Общежитие

В Могилеве горело общежитие на ул. Белинского: спасено 6 человек, эвакуировано 104
11 октября 2026 09:48

В Могилеве горело общежитие на ул. Белинского: спасено 6 человек, эвакуировано 104

С начала 2026-го в Минске заселено 400 арендных и 150 социальных квартир
05 октября 2026 10:47

С начала 2026-го в Минске заселено 400 арендных и 150 социальных квартир

Новое общежитие для иногородних учащихся открылось в Могилевском областном лицее № 3
29 сентября 2026 07:21

Новое общежитие для иногородних учащихся открылось в Могилевском областном лицее № 3

В Минской области на ремонт общежитий колледжей направлено 14 млн рублей
04 августа 2026 13:55

В Минской области на ремонт общежитий колледжей направлено 14 млн рублей

940 первокурсников! Как проходит заселение в общежития БГПУ
01 сентября 2025 15:23

940 первокурсников! Как проходит заселение в общежития БГПУ

Просторные блоки, современная техника и зона отдыха – какие условия созданы для студентов в общежитиях Минска
25 августа 2025 17:37

Просторные блоки, современная техника и зона отдыха – какие условия созданы для студентов в общежитиях Минска

Полная отделка, меблированная кухня и терассы. Узнали, каким будет новое общежитие на Алибегова
19 августа 2025 18:11

Полная отделка, меблированная кухня и терассы. Узнали, каким будет новое общежитие на Алибегова

Общежития готовы – заселение студентов начнётся 25 августа
19 августа 2025 17:15

Общежития готовы – заселение студентов начнётся 25 августа

В Минске на улице Алибегова возводят общежитие квартирного типа для работников социальной сферы
07 апреля 2025 17:48

В Минске на улице Алибегова возводят общежитие квартирного типа для работников социальной сферы

Рушим стереотипы об общежитиях – узнали, в каких условиях живут молодые специалисты в Радошковичах
26 февраля 2025 07:19

Рушим стереотипы об общежитиях – узнали, в каких условиях живут молодые специалисты в Радошковичах

Обновлённое общежитие Академии управления при Президенте открылось после реконструкции
23 января 2025 19:28

Обновлённое общежитие Академии управления при Президенте открылось после реконструкции

Захарова заявила, что Гросси скрывает проблему применения обеднённого урана
13 сентября 2023 07:23

Захарова заявила, что Гросси скрывает проблему применения обеднённого урана