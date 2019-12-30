Прямой эфир

«Спасибо тем, кто поддерживает». Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пациентов онкоцентра в Боровлянах

30 декабря 2019 11:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О том, что даже серьезные болезни не повод забыть про Новый год, 30 декабря напомнили волонтеры маленьким пациентам онкоцентра в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дед Мороз и Снегурочка заглянули в каждую палату с подарками и поздравлениями. 

«Спасибо тем, кто поддерживает». Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пациентов онкоцентра в Боровлянах-1

«Спасибо тем, кто поддерживает». Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пациентов онкоцентра в Боровлянах-3

«Спасибо тем, кто поддерживает». Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пациентов онкоцентра в Боровлянах-5

Малыши с радостью читали им стихи и пели песни, а затем смотрели праздничное представление, которое развернулось в фойе центра.

«Спасибо тем, кто поддерживает». Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пациентов онкоцентра в Боровлянах-8

Ольга Бобех:
Спасибо тем, кто поддерживает. Это необходимо здесь – не только детям, но и родителям. Это очень необходимо. Дай Бог здоровья тем, кто это все делает, создает для наших детей, тем, кто не забывает наших детей.

«Спасибо тем, кто поддерживает». Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пациентов онкоцентра в Боровлянах-11

Татьяна Грунтович, руководитель Фонда «Ласковые крылья»:
Сначала мы ездили только на Новый год. Потом собралась ответственная группа волонтеров, которые уже на протяжении 9 лет сюда приезжают. И мы стали делать не только новогодние праздники, но и другие, например, к 1 сентября, весенние праздники.

Всего волонтеры поздравили около 200 пациентов. Сладкие сюрпризы и подарки оставили и для малышей, которые на время праздника отлучались на процедуры.

«Спасибо тем, кто поддерживает». Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пациентов онкоцентра в Боровлянах-14

«Спасибо тем, кто поддерживает». Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пациентов онкоцентра в Боровлянах-16

«Спасибо тем, кто поддерживает». Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пациентов онкоцентра в Боровлянах-18

«Спасибо тем, кто поддерживает». Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пациентов онкоцентра в Боровлянах-20

# Новый год # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
У этих детей одно желание на всех. О чём мечтают дети из социально-педагогического центра с приютом в Минске
30 декабря 2019 11:32

У этих детей одно желание на всех. О чём мечтают дети из социально-педагогического центра с приютом в Минске

Этот документ гарантирует, что праздник пройдёт без вызова «скорой» или пожарных. Что нужно помнить, покупая пиротехнику
30 декабря 2019 09:34

Этот документ гарантирует, что праздник пройдёт без вызова «скорой» или пожарных. Что нужно помнить, покупая пиротехнику

«Это как в космосе встретить Новый год». Дайверы устроили праздник под водой с ёлкой и в карнавальных костюмах
30 декабря 2019 07:54

«Это как в космосе встретить Новый год». Дайверы устроили праздник под водой с ёлкой и в карнавальных костюмах