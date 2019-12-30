«Спасибо тем, кто поддерживает». Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пациентов онкоцентра в Боровлянах

Новости Беларуси. О том, что даже серьезные болезни не повод забыть про Новый год, 30 декабря напомнили волонтеры маленьким пациентам онкоцентра в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дед Мороз и Снегурочка заглянули в каждую палату с подарками и поздравлениями.

Малыши с радостью читали им стихи и пели песни, а затем смотрели праздничное представление, которое развернулось в фойе центра.

Ольга Бобех: Спасибо тем, кто поддерживает. Это необходимо здесь – не только детям, но и родителям. Это очень необходимо. Дай Бог здоровья тем, кто это все делает, создает для наших детей, тем, кто не забывает наших детей.

Татьяна Грунтович, руководитель Фонда «Ласковые крылья»:

Сначала мы ездили только на Новый год. Потом собралась ответственная группа волонтеров, которые уже на протяжении 9 лет сюда приезжают. И мы стали делать не только новогодние праздники, но и другие, например, к 1 сентября, весенние праздники.

Всего волонтеры поздравили около 200 пациентов. Сладкие сюрпризы и подарки оставили и для малышей, которые на время праздника отлучались на процедуры.