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У этих детей одно желание на всех. О чём мечтают дети из социально-педагогического центра с приютом в Минске

30 декабря 2019 11:32
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Новости Беларуси. Масштабная благотворительная акция «Наши дети» продолжает свое праздничное путешествие по Беларуси. Каждый день маршрут марафона добра охватывает новые детские дома и лечебные учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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У этих детей одно желание на всех. О чём мечтают дети из социально-педагогического центра с приютом в Минске-1

У этих детей одно желание на всех. О чём мечтают дети из социально-педагогического центра с приютом в Минске-3

У этих детей одно желание на всех. О чём мечтают дети из социально-педагогического центра с приютом в Минске-5

30 декабря председатель Мингорисполкома поздравил детей из социально-педагогического центра с приютом Ленинского района столицы. Здесь ребята устроили праздничный концерт. А в подарок получили новое оборудование для детской площадки.

У этих детей одно желание на всех. О чём мечтают дети из социально-педагогического центра с приютом в Минске-8

Екатерина Лутович, воспитанница социально- педагогического центра с приютом Ленинского района Минска:
Если он по правде волшебник, то пускай найдет моих братьев.

У этих детей одно желание на всех. О чём мечтают дети из социально-педагогического центра с приютом в Минске-11

Оксана Говен, директор социально- педагогического центра с приютом Ленинского района Минска:
Я знаю самое заветное желание каждого из них. Оно у них одно на всех: они хотят вернуться домой к своим родителям. Поэтому я, конечно же, желаю им всем, чтобы это желание исполнилось.

Сразу после утренника дети провели экскурсию по своему временному дому и устроили душевное чаепитие, где делились со взрослыми своими успехами , а также мечтами и пожеланиями.

У этих детей одно желание на всех. О чём мечтают дети из социально-педагогического центра с приютом в Минске-14

У этих детей одно желание на всех. О чём мечтают дети из социально-педагогического центра с приютом в Минске-16

У этих детей одно желание на всех. О чём мечтают дети из социально-педагогического центра с приютом в Минске-18

У этих детей одно желание на всех. О чём мечтают дети из социально-педагогического центра с приютом в Минске-20

У этих детей одно желание на всех. О чём мечтают дети из социально-педагогического центра с приютом в Минске-22

# Новый год # общество # Оксана Говен # Екатерина Лутович # Фотофакт

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