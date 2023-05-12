Ольга Шпилевская: за женщинами-предпринимателями будущее, они создают экономику

Это как начинающие бизнес-леди, так и опытные. Но всех их объединяет желание реализовать себя в собственном деле ради общего блага. Форум – площадка для прямого диалога с представителями госорганов и обсуждения насущных вопросов: от изменений в Налоговом кодексе до стратегий продвижения бизнеса в социальных сетях. Сегодня в Беларуси порядка 70 тысяч женщин – предприниматели. Это почти треть общей численности занятых в частном секторе экономики.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: В этот раз мы решили сосредоточиться на предпринимательстве, на женщинах-предпринимателях. Их очень много в нашей стране. Это те, за кем тоже будущее. Они создают экономику, они создают реальный сектор, работают в реальном секторе нашей страны. И поэтому очень важно их объединить, поддержать, сплотить, чтобы все женщины единым фронтом могли выступать в защите любых наших интересов, защите нашей Родины, быть патриотами нашей страны, безусловно.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня форум женщин-предпринимателей. Конечно, обсуждая вопросы, общаясь… Прежде всего это, конечно, знакомства друг с другом, с той работой, которой занимаются наши милые, дорогие женщины. И, конечно, выработка предложений и идей, которые находят потом свое воплощение, несомненно. Особенно это важно для нас, законодателей. Когда мы слышим предложения, которые поступают от наших женщин, мы обязательно их реализовываем во всех законопроектах, которые мы отрабатываем и над которыми работаем в Совете Республики.

Мастер-классы, тренинги, обмен контактами – 12 и 13 мая в атмосфере упорного труда и созидания, что можно считать отличительной чертой женского подхода к бизнесу в Беларуси, будет проходить форум.