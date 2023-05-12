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На главной площадке «Славянского базара в Витебске» приступили к реконструкции арки

12 мая 2023 12:17
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Новости Беларуси. На главной сценической площадке Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» приступили к реконструкции арки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На главной площадке «Славянского базара в Витебске» приступили к реконструкции арки-1

Строители уже демонтировали старые светильники – около полутора тысяч штук. Сейчас ведут подготовительные работы к установке современных светодиодных блоков. Их будет в несколько раз меньше, но по своей функциональности они превзойдут прежние. Арка самой знаменитой сцены в последний раз реконструировалась в 2007 году. В новом облике Летний амфитеатр предстанет уже в июле.  

На главной площадке «Славянского базара в Витебске» приступили к реконструкции арки-4

Сергей Нагорный, главный инженер компании по установке светодиодов:  
Здесь будет смонтировано около 340 светодиодных модулей с обеих сторон арки. И с сервера будет транслироваться любая видеоинформация. Все это на современном уровне, с применением компьютерных технологий. Применяем оптические кабели.  

На главной площадке «Славянского базара в Витебске» приступили к реконструкции арки-7

Апгрейд получила и еще одна из площадок фестиваля – концертный зал «Витебск», где проходят концерты и выставки. Сейчас около здания ведется благоустройство территории.  

# Славянский базар в Витебске-2023 # общество # Сергей Нагорный # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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