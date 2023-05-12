Музыкально-туристический сезон с классикой у Ратуши стартует в Минске уже 13 мая

Новости Беларуси. Экскурсии в прошлое, арт-выходные и театральные квесты. Уже завтра, 13 мая, в Минске стартует музыкально-туристический сезон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В 2023 году он пройдет под девизом «Минск. Традиции. Гостеприимство. Единение».

Еженедельно по субботам с 20:00 до 22:00 минчан и гостей города ждет полюбившаяся классика у Ратуши. Все программы разделены на пять тематических блоков: это проекты для детей, концерты на фортепиано, музыка советского кино и эстрады, а также популярные мелодии. Кроме того, будет работать город мастеров и пройдут праздники национальных культур. Закроется сезон 16 сентября выступлением Президентского оркестра Беларуси.