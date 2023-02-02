В Минской области капитально отремонтируют более 100 домов

Новости Беларуси. В Минской области в 2023 году планируют капитально отремонтировать более 100 домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, в Несвижском районе обновят около 8 000 квадратных метров жилфонда. Работы уже начались на пяти объектах. Один из них по адресу Карла Либкнехта, 10. В доме отремонтированы балконы и кровля. Ведутся работы внутри подъездов. На теплое время года запланирована покраска фасада. Из новшеств – художественное оформление. Торцевую часть дома украсило изображение пары лебедей. Рисунки нанесут и на другие здания.

Михаил Афанасик, первый заместитель председателя Несвижского райисполкома:

В этом году мы больше внимания уделяем городу Несвижу, домам, которые находятся в Несвиже. Потому что у нас большое событие – 800-летие Несвижа. В этом году начаты работы по Ленинской, 139 и 133. Включают в себя ремонт кровель, места общего пользования, входные группы, инженерные сети.