В Минской области до конца года планируют капитально отремонтировать 130 домов

Новости Беларуси. 130 жилых домов планируют капитально отремонтировать в Минской области до конца 2023 года. 73 объекта уже сдали в эксплуатацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Слуцке модернизируют жилые дома на нескольких улицах. Меняют кровлю, обновляют фасады, при необходимости – кирпичную кладку и балконы. В подъездах устанавливают стеклопакеты.

Татьяна Волот, директор службы заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района:

На сегодня введен один объект (Минская, 40) в агрогородке Греск, и планируется в третьем квартале ввод жилого дома по Социалистической, 166. Общая площадь составит 5,5 тысячи квадратных метров, в четвертом квартале мы планируем выполнить текущий график капитального ремонта и ввести три объекта общей площадью 21,5 тысячи метров квадратных.

Не забывают и о безбарьерной среде. Дома, в которых проживают люди с инвалидностью, оборудуют пандусами. Ведутся работы также в подвалах, здесь обновляют инженерные сети, а возле подъездов устанавливают водосточные каналы. Главная задача – создать качественно новые условия жизни, комфортную среду, радующую каждого.