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ГАИ усиливает контроль за пешеходами. Возле переходов, школ и остановок проведут рейды

26 сентября 2023 07:19
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Новости Беларуси. Внимание – пешеходам, велосипедистам и владельцам средств персональной мобильности. В осенние дни Госавтоинспекция усиливает контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ усиливает контроль за пешеходами. Возле переходов, школ и остановок проведут рейды-1

Инспекторы проводят рейды возле переходов, школ, остановок. В фокусе внимания также недостаточно освещенные участки дорог.

ГАИ усиливает контроль за пешеходами. Возле переходов, школ и остановок проведут рейды-4

Дарья Крупская, инспектор дорожно-патрульной службы отделения ГАИ Логойского РОВД:
Целью данной акции является принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности менее защищенной и наиболее уязвимой категории участников дорожного движения. В случае нарушения Правил дорожного движения пешеходом, велосипедистом, а также лицом, управляющим средством персональной мобильности, грозит штраф, а также профилактическая беседа.

ГАИ усиливает контроль за пешеходами. Возле переходов, школ и остановок проведут рейды-7

Так, в Минской области снижается количество происшествий с участием этой категории лиц. За восемь месяцев зафиксировано около 100 таких случаев. К административной ответственности привлечены более 23 тысяч человек.

# ГАИ # общество # Фотофакт

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