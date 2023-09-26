ГАИ усиливает контроль за пешеходами. Возле переходов, школ и остановок проведут рейды

Новости Беларуси. Внимание – пешеходам, велосипедистам и владельцам средств персональной мобильности. В осенние дни Госавтоинспекция усиливает контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инспекторы проводят рейды возле переходов, школ, остановок. В фокусе внимания также недостаточно освещенные участки дорог.

Дарья Крупская, инспектор дорожно-патрульной службы отделения ГАИ Логойского РОВД:

Целью данной акции является принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности менее защищенной и наиболее уязвимой категории участников дорожного движения. В случае нарушения Правил дорожного движения пешеходом, велосипедистом, а также лицом, управляющим средством персональной мобильности, грозит штраф, а также профилактическая беседа.