Делегация из Карелии знакомится с белорусской системой социальной защиты в Гродно

Социальная поддержка государства – неизменный национальный бренд Беларуси. Об этом говорили в Гродно на встрече с представителями делегации из Карелии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гости в нашей стране с визитом узкой направленности. Они знакомятся с работой городской службы занятости, территориальными центрами соцобслуживания населения, посещают дома-интернаты.

Несмотря на то, что системы социальной защиты Беларуси и России отличаются, нас объединяет стремление помочь людям. Уже наметили ряд точек соприкосновения. Руководителей крупных социальных учреждений Карелии интересует белорусский опыт ухода за инвалидами на дому, организация работы со старшим поколением, а также вопросы социальных выплат.

Лариса Подсадник, заместитель премьер-министра правительства Карелии: Интересно все: и как работают учреждения, и как проходят социальные выплаты, и как сегодня работают со старшим населением. Потому что население в мире и в наших странах стареет. И сегодня очень важно, чтобы люди старшего поколения находились под пристальным вниманием государства. Очень интересно посмотреть, как ваша область работает с населением старшего возраста.

Побывали гости из Карелии и на предприятии, где работают люди с ограниченными возможностями. Причем они создают товары первой необходимости для такой же категории населения. Это средства гигиены и косметики. При производстве используется белорусское сырье.

Маргарита Олизарович, учредитель компании общества с ограниченной ответственностью:

Мы используем наше белорусское сырье льняное. Это даже не длинный лен, это короткий, отходы от льна. То есть то, что никому не востребовано в текстиле, мы используем в этих изделиях. Для детей мы даже их стерилизуем.

Помимо социального направления, у Карелии и Гродненского региона есть общие интересы по части сотрудничества в образовательной сфере. Также российский регион намерен развивать культурное и спортивное сотрудничество, задействовать экономический потенциал.