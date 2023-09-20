Как выбрать саженец, чтобы дерево точно выросло? Готовим сад к новому сезону

Вероника Макаревич, корреспондент:

Груша, яблоня, вишня и ароматная черешня. Хотите наслаждаться этими дарами природы в следующем году? Самое время потрудиться в домашнем саду. Особое внимание специалисты рекомендуют уделять выбору саженцев.

Солтан Гаджиев, старший научный сотрудник РУП «Институт плодоводства», кандидат сельскохозяйственных наук:

По яблоне если взять, деревья должны быть высотой не ниже метра. И толщина ствола от места прививки сантиметров 15-20 – не ниже сантиметра. Если сорта разветвляются хорошо, то срок плодоношения будет быстрее. Но все равно однолетние саженцы по ГОСТу, по стандартам, по качеству в основном идут без разветвлений. Двухлетние саженцы должны быть обязательно разветвленные. Боковые побеги не должны идти отсюда, должны идти 40-50 сантиметров.

Также важны размер и форма корневой системы. У деревьев она обязательно должна быть разветвленной. Солтан Гаджиев:

Есть один, два, три, четыре, пять, и длина их должна быть 10 сантиметров. У этого саженца нормально развита корневая система, сантиметров 15, этажность. И здесь не один корень – третий этаж уже сформирован. При посадке мы его заглубляем, получается дополнительный корень к следующему году. Этот саженец – стопроцентная приживаемость гарантирована.

Еще один нюанс: чем больше почек коричневого цвета, тем лучше. Ведь из них в следующем году будут формироваться побеги. Солтан Гаджиев:

При продаже корневая система должна быть закрыта, и, кроме упаковки, еще должна быть маркировка, название сорта, на каком подворье привито, хозяйство, которое продает. Кроме того, надо понимать, что любые саженцы у нас в республике по закону, прежде чем их реализовать, должны быть проверены через семенную инспекцию по карантинной защите растений.

Идеальные саженцы куплены, а дату осенней посадки назначит небесная канцелярия. Традиционно, начинать работы в саду эксперты советуют за месяц до устойчивых заморозков. Октябрь – оптимальный вариант. Солтан Гаджиев:

Деревья с листьями копать нельзя. Если мы выкопаем дерево с листьями и начнем пересаживать его, даже у себя на участке, через 3-4 дня эти листья завянут и погибнут. Если даже мы их посадим, хорошо польем, все равно корневая система растения так хорошо работать не будет первое время.