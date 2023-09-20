Как выбрать саженец, чтобы дерево точно выросло? Готовим сад к новому сезону

Вероника Макаревич, корреспондент:
Груша, яблоня, вишня и ароматная черешня. Хотите наслаждаться этими дарами природы в следующем году? Самое время потрудиться в домашнем саду. Особое внимание специалисты рекомендуют уделять выбору саженцев.
Вероника Макаревич, корреспондент:
Груша, яблоня, вишня и ароматная черешня. Хотите наслаждаться этими дарами природы в следующем году? Самое время потрудиться в домашнем саду. Особое внимание специалисты рекомендуют уделять выбору саженцев.
Солтан Гаджиев, старший научный сотрудник РУП «Институт плодоводства», кандидат сельскохозяйственных наук:
По яблоне если взять, деревья должны быть высотой не ниже метра. И толщина ствола от места прививки сантиметров 15-20 – не ниже сантиметра. Если сорта разветвляются хорошо, то срок плодоношения будет быстрее. Но все равно однолетние саженцы по ГОСТу, по стандартам, по качеству в основном идут без разветвлений. Двухлетние саженцы должны быть обязательно разветвленные. Боковые побеги не должны идти отсюда, должны идти 40-50 сантиметров.
Также важны размер и форма корневой системы. У деревьев она обязательно должна быть разветвленной.
Солтан Гаджиев:
Есть один, два, три, четыре, пять, и длина их должна быть 10 сантиметров. У этого саженца нормально развита корневая система, сантиметров 15, этажность. И здесь не один корень – третий этаж уже сформирован. При посадке мы его заглубляем, получается дополнительный корень к следующему году. Этот саженец – стопроцентная приживаемость гарантирована.
Еще один нюанс: чем больше почек коричневого цвета, тем лучше. Ведь из них в следующем году будут формироваться побеги.
Солтан Гаджиев:
При продаже корневая система должна быть закрыта, и, кроме упаковки, еще должна быть маркировка, название сорта, на каком подворье привито, хозяйство, которое продает. Кроме того, надо понимать, что любые саженцы у нас в республике по закону, прежде чем их реализовать, должны быть проверены через семенную инспекцию по карантинной защите растений.
Идеальные саженцы куплены, а дату осенней посадки назначит небесная канцелярия. Традиционно, начинать работы в саду эксперты советуют за месяц до устойчивых заморозков. Октябрь – оптимальный вариант.
Солтан Гаджиев:
Деревья с листьями копать нельзя. Если мы выкопаем дерево с листьями и начнем пересаживать его, даже у себя на участке, через 3-4 дня эти листья завянут и погибнут. Если даже мы их посадим, хорошо польем, все равно корневая система растения так хорошо работать не будет первое время.
Поэтому прежде чем выкапывать саженцы, легким движением руки удаляем все листья, ждем, пока заживут раны на стволе (1-2 дней достаточно), а уже после дарим будущему дереву новую прописку. Богатый урожай обеспечен.