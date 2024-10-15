В Минской области до 2024 года отремонтируют 30 медучреждений – как работает медицина на селе?

В Минской области до конца года отремонтируют 30 медучреждений. В основном они находятся на селе. Это ФАПы и амбулатории. Определены районы и населенные пункты. Кроме того, продолжается дооснащение объектов, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Все делается для того, чтобы медицина была доступна каждому в сельской местности. Подробнее в материале Дарьи Авсюк

Агрогородок Микуличи. Население чуть более 300 человек. Необходимую медицинскую помощь местные жители могут получить здесь на ФАПе. В 2023 году учреждение признано лучшим в районе. И неспроста. Ранее это был детский сад. А не так давно здесь прошел капитальный ремонт. Теперь все кабинеты современные, просторные и светлые. Прием ведет опытный фельдшер Ольга Макаревич.

Ольга Макаревич, заведующая Микуличским фапом:

Сейчас начался такой сезон простуды, и больше 20 человек в день приходят, дети обращаются. У нас есть садик и школа. Проходят тоже дети и взрослые для оказания помощи, консультации, если нужен хирург или узкий специалист, то можно также делать заявки, и врачи выезжают на дом.