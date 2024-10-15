В Минской области завершилась профилактическая акция «Уступи дорогу специальному транспорту!»

Главная цель – проверить, как водители соблюдают ПДД и обеспечивают ли проезд автомобилю оперативного назначения с включенной звуковой и световой сигнализацией. Для этого были сымитированы определенные ситуации. Инспекторы ГАИ патрулировали наиболее оживленные участки. Независимо от направления движения, водители должны уступить дорогу и обеспечить проезд спецтранспорту. Порой счет идет на минуты. От времени прибытия скорой помощи, милиции или пожарной техники может зависеть чья-то жизнь. Поэтому обстановка на дороге и культура вождения играет большую роль.

Александр Манулик, старший инспектор дорожно-патрульной службы отделения ГАИ Червенского РОВД:

Риски совершения ДТП с участием спецтранспорта – это черта города, перекрестки, обозначенные светофорным регулированием или не обозначенные. Большая часть водителей, видя автомобиль со спецсигналами – звуковыми или световыми – останавливается и принимает вправо.

Так, только на территории Червенского района в ходе рейдов было выявлено одно нарушение со стороны водителей. Отмечу, с начала года в Минской области произошло 542 ДТП, в которых 85 человек погибли. Свыше 600 – получили травмы.