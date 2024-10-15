Музыканты, библиотекари и художники – в Слуцке чествовали работников культуры

Музыканты, библиотекари, писатели и художники. В Слуцке чествовали тех, кто связал свою профессиональную жизнь с творчеством, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С утра на площадке возле Дома культуры развернулись интерактивные площадки, работали торговые ряды и выставки. Свои музыкальные подарки подготовили и творческие коллективы.

Основное же торжество развернулось на сцене Дома культуры. Губернатор Минской области поздравил всех работников с профессиональным праздником. Благодарности и почетные грамоты получили более 10 талантливых представителей сферы. Это хореографы, музыканты и педагоги.

Кристина Мытько, хореограф образцовой студии бального и современного танца «Шарм» Смолевичского района: Для меня это огромная честь, и я очень благодарна за эту награду. Это всегда очень почетно и значимо. Я работаю более 15 лет, преподаю хореографическое искусство. Акцент делаем на современную хореографию, бальную хореографию и также, конечно, народные танцы.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Нам надо ценить и беречь нашу культуру и очень уважительно относиться к работникам культуры. Потому что их труд заслуживает, на самом деле, очень большого уважения. Это не только же профессиональные артисты, это еще и любительские коллективы, которые сегодня, скажем так, это все делают. Поэтому я, на самом деле, очень благодарен им за их такую работу.

В Минской области 8,5 тысячи человек работают в сфере культуры. Всех этих талантливых людей объединяет любовь к творчеству. Они создают праздник, делают жизнь окружающих более интересной, насыщенной, разнообразной.