Республиканский совет по исторической политике прошёл в Академии наук

Сохранение исторической памяти – конституционная обязанность каждого гражданина Беларуси. Об этом заявил глава Администрации Президента на заседании Республиканского совета по исторической политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам Дмитрия Крутого, после 2020 года попытки переписать историю нашей страны стали еще более яростными со стороны беглой оппозиции и западных политиков. Поэтому борьба за сохранение правды является не менее острой, чем экономическое или информационное противостояние. Так, в повестке заседания реализация комплекса мероприятий по сохранению исторической памяти в регионах, военно-патриотическое воспитание школьников, социальная реклама.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Задача нашего совета, в который входят наши ведущие историки и Академии наук, общественники, которые занимаются историческими исследованиями, – оперативно реагировать на все возможные провокации, фейки, которые, как вы видите, льются на нашу страну ежедневно. Продолжать сохранять эту твердую линию – наша основная задача.

Генеральной прокуратурой ведется масштабное расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. К работе подключились и представители Института истории Академии наук. Только за последние годы там выпустили более сотни книг, посвященных данной проблематике.