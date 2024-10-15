Республиканский совет по исторической политике прошёл в Академии наук

Сохранение исторической памяти – конституционная обязанность каждого гражданина Беларуси. Об этом заявил глава Администрации Президента на заседании Республиканского совета по исторической политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сохранение исторической памяти – конституционная обязанность каждого гражданина Беларуси. Об этом заявил глава Администрации Президента на заседании Республиканского совета по исторической политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам Дмитрия Крутого, после 2020 года попытки переписать историю нашей страны стали еще более яростными со стороны беглой оппозиции и западных политиков. Поэтому борьба за сохранение правды является не менее острой, чем экономическое или информационное противостояние.
Так, в повестке заседания реализация комплекса мероприятий по сохранению исторической памяти в регионах, военно-патриотическое воспитание школьников, социальная реклама.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Задача нашего совета, в который входят наши ведущие историки и Академии наук, общественники, которые занимаются историческими исследованиями, – оперативно реагировать на все возможные провокации, фейки, которые, как вы видите, льются на нашу страну ежедневно. Продолжать сохранять эту твердую линию – наша основная задача.
Генеральной прокуратурой ведется масштабное расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. К работе подключились и представители Института истории Академии наук. Только за последние годы там выпустили более сотни книг, посвященных данной проблематике.
Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для нас особенно ценно и важно то, что, несмотря на тот чудовищный геноцид, который был развернут в отношении нашего народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период, наш народ не покорился врагу. И то движение массового сопротивления, которое было на территории оккупированной БССР, фактически не имеет аналогов в мире по своим масштабам и размаху. Мы должны этим гордиться, но и помнить про геноцид, фиксировать это в своей памяти и добиваться того, чтобы данный факт был признан и мировым сообществом.
Республиканский совет по исторической политике был создан в 2022 году. Его задача – сохранение правды о героическом прошлом нашего народа, укрепление историко-культурной и духовно-этической общности белорусов. В составе совета известные ученые в области гуманитарных знаний, историки, политологи, искусствоведы, представители экспертного сообщества, госорганов и организаций.