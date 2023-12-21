В Минской области действует запрет выхода на лёд

Новости Беларуси. Предупредить несчастные случаи на водоемах. В Минской области действует запрет выхода на лед. Такое распоряжение принимается, если его толщина составляет менее 7 сантиметров, а также в период интенсивного таяния, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Несмотря на введенные ограничения, все же находятся любители испытать лед на прочность. Под особым контролем сотрудников ОСВОД – дети и рыбаки. Чтобы избежать происшествий, спасатели регулярно мониторят водоемы. Выезжают на рейды и проводят профилактические беседы.