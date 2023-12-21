Прямой эфир

В Минской области действует запрет выхода на лёд

21 декабря 2023 17:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Предупредить несчастные случаи на водоемах. В Минской области действует запрет выхода на лед. Такое распоряжение принимается, если его толщина составляет менее 7 сантиметров, а также в период интенсивного таяния, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Несмотря на введенные ограничения, все же находятся любители испытать лед на прочность. Под особым контролем сотрудников ОСВОД – дети и рыбаки. Чтобы избежать происшествий, спасатели регулярно мониторят водоемы. Выезжают на рейды и проводят профилактические беседы.

В Минской области действует запрет выхода на лёд-1

Егор Ровдо, начальник Вилейской спасательной станции:
Наблюдаем не только за местом, где дислоцируется наша станция, наблюдаем за всем водохранилищем, ездим по всем затокам, местам, где их большое скопление, где в первую очередь становится лед. Машина у нас на зимний период укомплектована санями специальными, всем оборудованием.

В зимний период случаев с летальным исходом на водоемах Вилейского района зафиксировано не было. Сотрудники ОСВОД напоминают: даже зимой стоит посещать только разрешенные места отдыха.

# Рыбалка в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
«Ни один ребенок не должен остаться без внимания». Марафон «Наши дети» продолжается в столице
21 декабря 2023 17:54

«Ни один ребенок не должен остаться без внимания». Марафон «Наши дети» продолжается в столице

Лукашенко: никто не должен согласовывать цены – это будет коррупция, половину страны пересажаем!
21 декабря 2023 17:52

Лукашенко: никто не должен согласовывать цены – это будет коррупция, половину страны пересажаем!

Компания А1 открыла новую инклюзивную кофейню в Могилёве
21 декабря 2023 17:51

Компания А1 открыла новую инклюзивную кофейню в Могилёве