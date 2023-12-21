«Ни один ребенок не должен остаться без внимания». Марафон «Наши дети» продолжается в столице
Подарить радость тем, кто больше всего нуждается в заботе. Самый теплый и душевный марафон продолжается в столице. На этот раз воспитанников Минский городской центр коррекционно-развивающего обучения приехали поздравить представители комитета по образованию Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Для малышей подготовили тематический спектакль с новогодними героями – Дедом Морозом и Снегурочкой. Театрализованное представление, хороводы вокруг елки и, конечно же, подарки. Никто не остался без внимания.
Ольга Каплина, директор Минского городского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:
Это очень важно для детей, для родителей и для педагогов. Все участники образовательного процесса, все люди получают чуточку тепла в эти дни перед Новым годом. Это ли не замечательно?
Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Уже который год у нас правило: без внимания не должен остаться ни один ребенок. Поэтому благотворительные мероприятия, праздничные мероприятия с участием гостей, должностных лиц пройдут в каждом учреждении образования.
Благотворительный марафон охватил всю Беларусь. Представители общественных организаций и объединений, различных ведомств и предприятий посещают детские дома, больницы, многодетные семьи, чтобы в это предновогоднее время подарить каждому ребенку веру в чудо и исполнить мечты.