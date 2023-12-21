«Ни один ребенок не должен остаться без внимания». Марафон «Наши дети» продолжается в столице

Подарить радость тем, кто больше всего нуждается в заботе. Самый теплый и душевный марафон продолжается в столице. На этот раз воспитанников Минский городской центр коррекционно-развивающего обучения приехали поздравить представители комитета по образованию Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для малышей подготовили тематический спектакль с новогодними героями – Дедом Морозом и Снегурочкой. Театрализованное представление, хороводы вокруг елки и, конечно же, подарки. Никто не остался без внимания.

Ольга Каплина, директор Минского городского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:

Это очень важно для детей, для родителей и для педагогов. Все участники образовательного процесса, все люди получают чуточку тепла в эти дни перед Новым годом. Это ли не замечательно?