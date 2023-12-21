Компания А1 открыла новую инклюзивную кофейню в Могилёве

Компания А1 нашла новый способ объединить города Беларуси. На этот раз не посредством связи. А с помощью кофе, развивая социальный проект «Инклюзивная кофейня». Одна из последних открылась в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Элла Маркевич о бизнесе с душой.

Уже на протяжении нескольких лет А1 помогает людям с ограниченными возможностями получить работу. Сотрудниками в каждой инклюзивной кофейне являются только граждане с инвалидностью. Ароматные островки есть в Минске и Бресте.

Наталья Астанина, бариста:

Я попробовала себя в качестве бариста. И поняла, что это, во-первых, мое, а во-вторых, оно развивает меня совершенно с других сторон. Этим мне эта работа и нравится. Каждый день тебе нужно быть в каком-то движении постоянном.

А1 расширяет сеть кофеен именно в регионах. Новая точка появилась в одном из торговых центров Могилева. Так трудоустроились уже 11 белорусов. Рабочие места здесь продуманы до мелочей. Все для того, чтобы клиентов можно было обслуживать быстро и удобно. Теперь аромат горячего напитка наполняет каждый квадратный метр гипермаркета.

Светлана Степанова, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома:

На мой взгляд, это социально значимое мероприятие. Мы благодарны социально активному бизнесу, который сегодня готов вкладывать деньги и создавать рабочие места для людей с инвалидностью. Это значимый вопрос в социальной политике государства.

Бариста Дмитрий Архипенко в профессии с 2014 года. Около трех лет он проработал в инклюзивной кофейне столицы. Для него это не только рабочее место, но и новые возможности.

Дмитрий Архипенко, бариста:

Кофе каждый день развивается и все о нем знать нельзя. Так же, как и о людях, они все разные. Кому-то надо улыбнуться, где-то надо помолчать. И под это настроение надо подстраиваться.