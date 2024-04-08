В Минской области 90% полей засеяно ранними яровыми культурами

Аграрии Минской области по севу ранних яровых культур выходят на финишную прямую, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Тружениками сельхозпредприятий освоено более 70 тысяч гектаров. Это 90 % от плана. В лидерах Крупский район. Некоторые уже приступили к севу кукурузы и сахарной свеклы.

Так, в сельхозпредприятии «Крупский райагросервис» 350 гектаров полей засеяли ранними яровыми зерновыми культурами. Все строго по плану. Сейчас аграрии заканчивают вторую подкормку озимых азотными удобрениями и приступают к севу однолетней группы. На нее отведено порядка 600 гектаров. На очереди гречиха и кукуруза.

Юлия Гара, главный специалист отдела механизации, строительства и контроля управления по сельскому хозяйству и продовольствию Крупского райисполкома:

Стоит план, гречиха – 200 гектаров посеять, ну и кукуруза – 720 гектаров на зерно. На севе были задействованы три энергонасыщенных трактора по севу. И 1221 просто сеялкой. У нас в районе пять сельхозорганизаций, из них у нас производственная площадка при деревне Дворищи. Агрокомбинат, который занимается возделыванием кукурузы на зерно, – у них порядка шести тысяч гектаров.

В Крупском районе под царицу полей отведено свыше 11 тысяч гектаров. Это на 500 больше, чем в 2023 году.