Главное из визита Лукашенко в Россию и почему День Конституции – особый праздник? Анонс «Недели»

Книжная выставка-ярмарка в Минске побила все рекорды – за 3 дня её посетили свыше 36 тыс. человек

В новой цифровой реальности печатная книга по-прежнему остается для белорусов другом, наставником, источником житейской мудрости и достоверных знаний.