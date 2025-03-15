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Главное из визита Лукашенко в Россию и почему День Конституции – особый праздник? Анонс «Недели»

15 марта 2025 17:12
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О наиболее заметных событиях уходящих семи дней расскажем в итоговой программе «Неделя».

Главное из визита Лукашенко в Россию и почему День Конституции – особый праздник? Анонс «Недели»-2

Не пропустите, воскресенье, 16 марта, в 19:30.

# Международное сотрудничество # Союзное государство # Конституция

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