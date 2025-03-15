Главное из визита Лукашенко в Россию и почему День Конституции – особый праздник? Анонс «Недели»

О наиболее заметных событиях уходящих семи дней расскажем в итоговой программе «Неделя».
Не пропустите, воскресенье, 16 марта, в 19:30.
В новой цифровой реальности печатная книга по-прежнему остается для белорусов другом, наставником, источником житейской мудрости и достоверных знаний.
«Решение было принято спонтанно», – рассказал руководитель академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова.
В ходе ожесточенного боя наши захватили вокзал, где в одном из его помещений обнаружили радиоприемник.
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