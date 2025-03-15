Вопрос качества! Узнали, как защищают права потребителей в Беларуси

15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. В нашей стране на государственном уровне праздник был учрежден в 2000 году. Как напоминание всем участникам экономической цепочки: покупатель – не менее важное звено, чем производитель, поставщик сырья или логист. Право на покупку высококачественных безопасных товаров, получение достоверной информации о них или на возврат средств – в Беларуси потребитель надежно защищен на законодательном уровне. Однако это не единственный механизм. Многое делается еще до попадания товара на прилавок, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская продукция проходит строжайшую проверку на всех этапах производства. В «Белгоспищепроме» работает целый блок специализированных групп и лабораторий. Под контролем буквально каждый аспект – начиная от технологического процесса и условий хранения сырья и заканчивая микробиологической безопасностью. В 2024 году концерн не выявил ни одного несоответствия белорусской продукции стандартам качества. Наши продовольственные товары соответствуют не только национальным, но и международным стандартам.

Татьяна Шедко, первый заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:

Наша вся продукция сейчас, больше чем 90 %, это в соответствии со стандартом национальным, так называемым СТБ, и межгосударственным ГОСТом. Где-то какая-то часть продукции идет в соответствии с техническими условиями, но требования не ниже, чем, скажем, в национальных стандартах. И если мы видим, что по каким-то процессам требования межгосударственных стандартов несколько либеральнее, скажем, они уступают. Вот мы столкнулись так по соковой продукции, по кондитерским изделиям. Мы должны сохранить и приумножить, прирасти к тому качеству, которое имеем.

Проверку качества проходит не только пищевая продукция – бытовая и автомобильная техника, мебель и автомобили – этот ряд можно дополнять долго. Специалисты смотрят, соответствуют ли реальные характеристики указанным продавцом. На примере стиральных машин: достаточно ли хорошо выполняют свое главное предназначение, экономно ли расходуют воду и безопасна ли в эксплуатации. Это лишь некоторые из множества показателей. Если хотя бы один не соответствует стандартам, товар на белорусские прилавки не попадет.

Дмитрий Ивашко, заместитель начальника испытательного центра БелГИСС:

Это нужно для того, чтобы потребитель, когда приходит его время выбирать какую-то стиральную машину, либо бытовую какую-то технику, он приходит и должен сделать осознанный выбор и понимать, что условно говоря, получает вот такую этикетку. Он может оценить, насколько машина сбалансирована и насколько она хороша по показателям. То есть чем выше класс, соответственно, тем лучше энергопотребление машины, чем больше оборотов, соответственно, тем лучше класс отжима у машины и так далее.

Никто не гарантирует только качества, но и безопасности товаров, приобретенных в глобальной сети. Навести порядок в этой области – одна из главных задач. Так, в 2024 году Институт стандартизации подписал соглашение с одним из крупнейших маркетплейсов России и СНГ. Беларусь предоставит владельцам доступ к документам, подтверждающим соответствие продукции требованиям безопасности. Покупатель увидит отражение в карточке товара – там появится специальная гиперссылка. Беларусь и Россия проводят системную работу по сближению подходов в области защиты прав потребителей. Так, 13 марта страны заключили соглашение, предусматривающее создание специального Совета. Он призван согласовать политику Беларуси и России в области защиты прав потребителя. Первое заседание пройдет уже в мае.