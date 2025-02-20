Качество и доступность – в Могилёвской клинической больнице открыли новый корпус

Качество и доступность – главные критерии белорусского здравоохранения. Повысить оперативность оказания экстренной помощи пациентам поможет новый корпус больницы в Могилеве. Одно из старейших медицинских учреждений в регионе – ему более 220 лет – переехало в новое здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы эффективно спланировать пространство больницы, за стол сели врачи, архитекторы и строители – вместе они создали уникальный проект, аналогов которого нет в Беларуси. Службы – в шаговой доступности, и даже электромобили в коридорах. Работу нового центра уже оценил министр здравоохранения. По последнему слову медицинской техники – репортаж Юлии Мычки.

Пять лет подготовки, изучение лучших мировых практик – и вот он, новый корпус больницы скорой медицинской помощи в Могилеве! Проект «рисовали» полтора года. Опираясь на свой опыт, активное участие в его создании принимали сами врачи. Результат полностью отвечает потребностям и специфике больницы. Приоритет – время. Все необходимые службы в шаговой доступности, ведь каждая секунда на счету, когда речь идет о спасении жизни.

Павел Ореховский, главный врач Могилевской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Этот корпус содержит в себе в первую очередь хирургическую службу и лечение болезней системы кровообращения. То есть те патологии, которые сегодня являются превалирующей структурой смертности населения. Это прямое целевое назначение, в том числе и распоряжение главы государства, где основной задачей здравоохранения является снижение смертности от предотвратимых причин. 12 старых зданий сменил современный 8-этажный корпус, оснащенный высокотехнологичным оборудованием последнего поколения. Под своей крышей он объединил 10 отделений с самым современным операционным блоком. Центр экстренной медицинской помощи рассчитан на 355 пациентов и готов к любым вызовам (работать в условиях особо опасных инфекций и чрезвычайных ситуаций). Одновременно экстренную помощь здесь могут получать порядка 100 пациентов.

Новый корпус в Могилеве – символ инвестиций в здоровье нации. Более 700 миллионов рублей, вложенных государством в модернизацию медицинских учреждений только в 2024 году, наглядно демонстрируют приоритеты развития белорусской медицины. Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Порядка 500 миллионов рублей мы потратили на высокотехнологичное оборудование и другое оборудование. Это говорит о том, что это колоссальные деньги, которые на протяжении многих лет вкладываются в систему здравоохранения, чтобы обеспечить на сегодняшний день качественную и доступную помощь, которая в первую очередь должна сохранять жизнь наших людей, снижать смертность и обеспечивать очень быстрые форматы восстановления и реабилитации.