Примечателен «малый состав оркестра»: Франция, Англия, Германия – ну, понятно, три столпа. Испания и Италия – для демократии и увеличения количества народонаселения. Не сильно-то их и спрашивать будут, но решать на троих, за всю Европу, как-то не комильфо.

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»: В понедельник 17 февраля 2025 года Эммануэль Макрон собрал в Париже выпоротую накануне в Мюнхене Европу. Решать, как жить дальше. Как сохранить лицо, если все остальное не удалось.

Андрей Муковозчик:

И потом, господа, нас, что ли, только троих Америка выпорола? Нет-с, сеньоры и сеньориты, и вас тоже-с! Еще позвали Нидерланды – уважили генсека НАТО. И Данию, чтобы «отвечать за Прибалтику и Скандинавию». Ту Данию, которая за Гренландию ответить толком не может. И Польшу. Польшу, берущую больше всех других из объединенного бюджета Евросоюза, куда дают все остальные. Польшу, которой все перечисленные в той или иной степени платят. Содержат.

Однако Польша – это американский казачок в Европе. Это лобби, диаспора, куча кредитов и близость к коридорам власти. Это «поза Дуды у Трампа», которую забыть невозможно. Анджей Дуда был порот в Белом доме еще в первую трамповскую каденцию, так что опытный холоп в Париже не помешает.

И на этом все, список закрыт. 7 государств ЕС из 27 созваны порешать. А остальные? Остальные – под лавкой.