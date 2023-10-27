В Минской городской ратуше наградили победителей конкурса «Лучший молодой специалист – 2023»

Новости Беларуси. В городской ратуше чествовали победителей конкурса «Лучший молодой специалист – 2023», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участие приняло около 60 работников столичных предприятий и организаций. Это представители Минского метрополитена, жилищно-коммунального хозяйства, Тракторного завода, а также сотрудники поликлиник и вузов. Молодых людей награждали в 10 номинациях. Самые креативные и талантливые ребята получили дипломы, остальные – благодарственные письма.

Владислав Плотницкий, инженер отдела по техническому обслуживанию и технадзору ЖКХ Первомайского района: Второе место. Хотелось бы, конечно, первое, но не мне оценивать мою работу, оценила комиссия. Я очень признателен. Неожиданно, приятно. Буквально сегодня был у меня разговор в ЖКХ о том, что это мотивирует, получение вот этой благодарности мотивирует работать дальше.

Ульяна Козел, экономист по материально-техническому снабжению Минского завода колесных тягачей: Я закончила Белорусский национальный технический университет и пришла на отработку на Минский завод колесных тягачей. Задача стоит обеспечивать производство электрооборудованием. Коллеги помогают во многом, благодарность моему куратору и, конечно же, преподавателям Белорусского национального технического университета, которые заложили базу.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Отличные ребята с активной гражданской позицией, с высокими компетенциями. Ребята, которые выбрали свое будущее (можно сказать, уже и настоящее) исключительно своим сердцем.

Напомним, это ежегодный конкурс. Он направлен на создание благоприятных условий для самореализации молодежи, а также формирование у них активной жизненной и гражданской позиции.