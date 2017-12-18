В Минский зоопарк из Новосибирска привезли лемура

Новости Беларуси. В Минском зоопарке пополнение! Зверинец обзавёлся лемуром. Назвали его Джулиан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минском зоопарке пополнение! Зверинец обзавёлся лемуром. Назвали его Джулиан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В честь персонажа мультфильма «Мадагаскар». В столицу он прибыл из российского Новосибирска.
Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
Малыш Джулиан барышням понравился. Очень надеемся, что когда он достигнет половой зрелости – это будет года через два, возможно вполне появление потомков у этих замечательных лемуров. На родине – на острове Мадагаскар они исчезают во многом из-за деятельности человека. Но, к счастью, это одни из самых популярных лемуров, которые разводятся и живут в зоопарке, очень хорошо адаптируются к жизни с человеком.
Малышу пока всего девять месяцев. И среди других зверьков он ведёт себя активно и общительно. Здешние лемуры, несмотря на свою природную настороженность, сразу приняли сородича в свою семью.