В Минский зоопарк из Новосибирска привезли лемура

Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Малыш Джулиан барышням понравился. Очень надеемся, что когда он достигнет половой зрелости – это будет года через два, возможно вполне появление потомков у этих замечательных лемуров. На родине – на острове Мадагаскар они исчезают во многом из-за деятельности человека. Но, к счастью, это одни из самых популярных лемуров, которые разводятся и живут в зоопарке, очень хорошо адаптируются к жизни с человеком.