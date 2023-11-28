Прямой эфир

В Минске завершили благоустройство сквера «Вилковщина»

28 ноября 2023 14:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Деревянные скульптуры животных и альпийская горка. Благоустройство сквера «Вилковщина» в Ленинском районе официально завершили, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске завершили благоустройство сквера «Вилковщина»-1

Главная фишка парка – несколько уютных уголков отдыха. Всего таких зон пять. Есть воркаут-площадка с турниками, детские игровые комплексы с горкой, качелями и деревянными домиками. Установлены навесы, гамаки на деревянных рейках, а также оригинальные цветники. Обустроили и территорию с творческой атмосферой: по периметру разместили шесть пней с сиденьями, а в центре – необычную композицию из гигантских карандашей. Также есть площадка для выгула домашних животных с оборудованием для тренировок.

В Минске завершили благоустройство сквера «Вилковщина»-4

Мария Тимошенко, заместитель директора Зеленстроя Ленинского района:
Благоустройство сквера «Вилковщина» – это длительный, кропотливый процесс, потому что мы его начали закладывать еще с 2017 года. В 2019 мы заложили аллею семейных деревьев, установили камень, на котором поместили табличку «Дерево держится корнями, а человек – семьей». В связи с чем и родилась такая концепция, то есть сквер – отдых для семьи.

Занятия найдутся в сквере и зимой. На склоне со стороны улицы Лучины обустроена безопасная площадка для катания на тюбингах и санках.

# Парки Минска # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белоруса угрозами пытались завербовать на латвийской границе – он смог убежать
28 ноября 2023 13:55

Белоруса угрозами пытались завербовать на латвийской границе – он смог убежать

Развитие городов-спутников Минска: какие объекты появились в населённых пунктах?
28 ноября 2023 13:51

Развитие городов-спутников Минска: какие объекты появились в населённых пунктах?

Более 100 подозреваемых привлечено по делу Координационного совета – СК Беларуси
28 ноября 2023 13:42

Более 100 подозреваемых привлечено по делу Координационного совета – СК Беларуси