Развитие городов-спутников Минска: какие объекты появились в населённых пунктах?

Чтобы жизнь за кольцевой не уступала по комфорту столичным условиям. Города-спутники Минска продолжают комплексно застраивать и обеспечивать качественной инфраструктурой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, например, Руденск был задуман как система сразу нескольких населенных пунктов: поселок Дружный, часть прилегающих деревень и промышленная площадка ТЭЦ-5. За последние восемь лет население агломерации Руденск-Дружный увеличилось почти на 2 000 человек. Это связано, в том числе со строительством новых объектов. За три года в поселке возвели более 20 тысяч квадратных метров жилья, ввели в эксплуатацию детский сад на 230 мест и благоустроили парк.

Наталья Литвинчук, заместитель председателя Пуховичского райисполкома:

В 2023 году начато строительство 80-квартирного дома для многодетных. При поддержке главы государства, а также председателя Миноблисполкома в текущем году начато строительство больницы на 80 коек-мест. Кроме того, у нас ведется строительство станции обезжелезивания с перебурыванием водозаборной станции и заменой сетей водоснабжения, что поможет нам снять проблему качества питьевого водоснабжения в поселке Дружный.

Отметим, в районе Руденска располагаются крупнейшие предприятия Пуховичского района, которые предоставляют рабочие места для жителей города-спутника. Кроме того, на территории ТЭЦ-5 действует промышленная зона, где сегодня работают более 20 субъектов хозяйствования. В будущем здесь создадут промышленный парк «Руденск».