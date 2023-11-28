Белоруса угрозами пытались завербовать на латвийской границе – он смог убежать

Проведав родственников на родине, он возвращался в Швецию, где у белоруса временный вид на жительство, но путешествию помешали латвийские силовики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В пункте пропуска мужчину продержали не менее трех часов и вели с ним разговор с пристрастием. Прохождение паспортного контроля для нашего соотечественника закончилось неприличным предложением: работать на латвийские спецслужбы. В ход шли даже угрозы.

Ты будешь приносить нам информацию, мы будем здесь решать, что с тобой делать и как быть. Говорю: какую информацию, на каком основании, как вы вообще разговариваете со мной? Я являюсь гражданином Беларуси, у меня вид на жительство Швеции. Какое отношение Латвия имеет ко мне? Она говорит: ты вообще не должен задавать здесь никаких вопросов, я здесь решаю, буду спрашивать, твое дело – только отвечать. Она просто загнала меня в тупик своими вопросами. Она хотела из меня шпиона сделать, чтобы я, получается, приехал на территорию Беларуси и шпионажем занимался? Информацию какую-то собирал и ей докладывал? И потом она угрожала мне тем, что она лишит меня гражданства той страны, где я его получил, вида на жительство в Швеции. Какое она отношение к этому имеет, я что-то не понял.