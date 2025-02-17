В Минске завершилась спартакиада среди работников Мингорисполкома и администраций районов

По итогам трех дней соревнований в общем зачете бронзу завоевала команда Партизанского района, а серебро у представителей Фрунзенского. Победителем стал коллектив Мингорисполкома. Отдельно наградили и участников восьми номинаций. Среди них – волейбол, плавание, прыжки в длину с места, городки, настольный теннис и дартс. Эти категории уже успели полюбиться участникам за 10 предыдущих сезонов чемпионата. Новшествами 2025 года стали фехтование и состязания на гребном тренажере. Такая программа – закаляет дух и сплачивает коллектив, а это уже отражается на результатах работы.

Ульяна Тулейко, сотрудник главного управления финансов Мингорисполкома: Наша команда всегда сплоченная. Готовились, плавали в бассейне, кто-то участвовал в гребле, ходили, занимались. Получается все, заняли первое место. Обстановка боевая, настроены были на победу.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Показаны результаты, которые действительно характеризуют о том, что люди серьезно занимаются спортом. И это радует, потому что когда человек занимается спортом, физически активен, здоров, то он и хорошо работает. И сегодня, я думаю, равнодушных не было, потому что появились новые команды, которые действительно вписались и показали хорошие результаты. Расширяется количество участников ежегодно. Это радует, потому что все стремятся к здоровому образу жизни.

Участие в соревнованиях приняли 12 команд. В их числе и дебютант – сборная Минского городского Совета депутатов.