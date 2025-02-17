Лукашенко поздравил личный состав роты почётного караула с 30-летием

Наша гордость, образец трудолюбия, патриотизма, преданности воинскому долгу и присяге – 30-летие со дня образования отмечает 17 февраля рота почетного караула комендантского батальона Минской военной комендатуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со знаменательной датой личный состав и ветеранов поздравил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В кратчайший срок после своего создания рота почетного караула стала элитным подразделением Вооруженных Сил Республики Беларусь, служба в котором особенно почетна, но в то же время и ответственна.