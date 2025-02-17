В Минске обсудили развитие промышленного туризма в Беларуси

Белорусская продукция востребована во всем мире. И на международных выставках, в которых принимает участие страна, многие специально идут на наши стенды. Ведь бренд «Сделано в Беларуси» – это гарантия высокого качества и доступная цена.

Продвижение отечественной промышленности – это не только применение современных технологий, привлечение инвесторов и проведение экскурсий. Один из главных инструментов в развитии предприятий – участие в тематических выставках как внутри страны, так и за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.