В Минске обсудили развитие промышленного туризма в Беларуси
Белорусская продукция востребована во всем мире. И на международных выставках, в которых принимает участие страна, многие специально идут на наши стенды. Ведь бренд «Сделано в Беларуси» – это гарантия высокого качества и доступная цена.
Продвижение отечественной промышленности – это не только применение современных технологий, привлечение инвесторов и проведение экскурсий. Один из главных инструментов в развитии предприятий – участие в тематических выставках как внутри страны, так и за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По этому направлению ведется активная работа. Так, в 2025 году наши компании представят свои экспозиции на более чем 40 площадках. Россия, Узбекистан, Азербайджан, Япония, Африка – еще далеко не полный список. Есть и государства, где товары с пометкой «Сделано в Беларуси» покажут впервые.
Анна Принеслик, заместитель директора выставочного унитарного предприятия «Белинтерэкспо» белорусской торгово-промышленной палаты:
Впервые Республика Беларусь будет представлена в Намибии, Эфиопии, также Экваториальная Гвинея, мы тоже там никогда не были, поэтому планируем. В Малайзии мы тоже никогда не были и не принимали участие в выставках, для нас это будет впервые. Филиппины. В общем, работы у нас много.
Участие в промышленных экспозициях за рубежом – это новые деловые контакты, договоры о сотрудничестве и привлечение партнеров для наших производителей.