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Беларусь примет участие в международной выставке продуктов питания Gulfood 2025

17 февраля 2025 06:42
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Кроме оборонного потенциала, в Эмиратах в эти дни познакомятся и с достижениями нашего агропромышленного комплекса – Беларусь примет участие в международной выставке продуктов питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь примет участие в международной выставке продуктов питания Gulfood 2025-2

Самое главное мировое событие в сфере пищевой промышленности открывается в Дубае 17 февраля. Экспозиция наших производителей организована предприятием «Белинтерэкспо» и объединяет 12 компаний. Интерес к ней неизменно большой, поскольку рынок Эмиратов высоко платежеспособный, а общий объем пищевой продукции оценивается в 50 миллиардов долларов. Также именно через этот регион нам удобно выходить на страны Ближнего Востока, Африки и Азии. В Дубае будет работать и делегация торгово-промышленной палаты. Запланированы встречи и переговоры с коллегами. Речь пойдет о создании дополнительных механизмов активизации партнерства, а также о развитии логистики.

# Выставка

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